OM : Sanson à West Ham, une info change tout !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dans l’obligation de vendre pour renflouer ses caisses, l’Olympique de Marseille dispose de plusieurs joueurs à forte valeur marchande dans son effectif : Florian Thauvin, Maxime Lopez, Boubacar Kamara… et Morgan Sanson. L’ancien milieu de Montpellier est d’ailleurs le plus proche d’un départ. En effet, West Ham s’est déjà entendu avec le Marseillais, et serait tout proche d’un accord avec Jacques-Henri Eyraud pour un transfert estimé à 35 ME minimum au mercato. Néanmoins, tout n’est encore bouclé et en Liga, on espère encore rafler la mise dans le dossier Morgan Sanson.

Et pour cause, El Desmarque annonce en ce milieu de semaine que le FC Séville, également très intéressé par le profil de Maxime Lopez, apprécie tout particulièrement celui de Morgan Sanson. Monchi aime les qualités du joueur, mais son prix devrait être, comme pour Maxime Lopez, rédhibitoire pour les Andalous, pas franchement habitués à dépenser plus de 25 ou 30 ME sur un seul joueur au mercato. Reste tout de même à voir si le FC Séville tentera de jouer les troubles fêtes jusqu’au bout, en mettant notamment le doute dans la tête du joueur, afin de compliquer la tâche de West Ham, plus que jamais en pole position pour s’offrir Morgan Sanson au mercato...