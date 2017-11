OM : Sans son leader Luiz Gustavo, Marseille est perdu

Dans : OM, Ligue 1.

Adil Rami, défenseur de l'OM, après le nul contre le FCGB (1-1) : « On est revenu au score, mais sincèrement, on n'a pas été bon ce soir. On doit viser plus haut, on doit être plus malin. En première période, ils ont été bons parce qu'on leur a laissé beaucoup de ballons. On n'a pas fait un bon match. C'était une équipe à notre portée si vraiment on était tous à 100 %. Il ne faut pas oublier qu'il nous manque un leader, avec Luiz Gustavo, qui était suspendu, et ça s'est vu ce soir. On n'a pas perdu, on reste sur notre lancée. C'est bien. Il faut qu'on montre qu'on est l'OM et qu'on doit être en haut », au micro de Canal+.