OM : Sans Amavi, Garcia a un choix de luxe, mais préfère Evra

Dans : OM, Ligue 1.

Absent des débats face au Paris Saint-Germain, Patrice Evra a bien vu que personne ne s’en était plaint, Jordan Amavi ayant réussi ce qui semblait impossible, à savoir très bien contenir le virevoltant Kylian Mbappé.

Mais l’ancien niçois sera suspendu pour le match à venir à Lille, ce qui va obliger Rudi Garcia à changer ses plans. Pour tenir ce poste d’arrière gauche, l’entraineur de l’OM ne manque pas de solutions, mais selon La Provence, il faudra repasser pour avoir de la nouveauté. En effet, dimanche soir après le match face au PSG, Rudi Garcia a fait savoir qu’il n’avait qu’une seule solution sur le banc de touche pour ce poste-là, à savoir le polyvalent Boubacar Kamara. Mais faire débuter un joueur peu expérimenté et encore moins à ce poste n’est pas dans les projets du coach olympien.

Pas plus que celui de lancer le très prometteur Christopher Rocchia ou le perdu de vue Henri Bédimo. Enfin, l’idée de retenter l’expérience Doria n’est pas non plus à l’étude. Résultat, ce déplacement de dimanche soir dans le Nord devrait permettre de retrouver Patrice Evra quelque peu à la ramasse ces derniers temps, et perdu à chaque utilisation en Coupe d’Europe contre des équipes pas forcément parmi les ténors européens. Un choix qui sera scruté de près par les observateurs, car Tonton Pat’, que l’on dit lassé par sa situation à l’OM, y jouera peut-être l’une de ses dernières cartes.