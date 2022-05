OM : Sampaoli victime d'un délit de sale gueule à Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'Olympique de Marseille n'a pas tremblé ce dimanche lors de son déplacement à Lorient en Ligue 1. Une large victoire (3-0) avec la manière néanmoins entachée de blessures mal venues.

L'OM a parfaitement négocié son déplacement à Lorient ce dimanche. Pourtant, la pression était grande sur les épaules des hommes de Jorge Sampaoli, troisièmes avant d'affronter les Merlus. Grâce à une belle force collective et des individualités au rendez-vous, l'OM a donc récupéré sa place de dauphin du PSG, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Mais pas à n'importe quel prix cependant. En effet, l'OM doit faire face une véritable hécatombe de joueurs blessés. Avant la rencontre face à Lorient, Dimitri Payet et Arkadiusz Milik étaient déjà out. Juste avant le match, et alors qu'il avait fait le déplacement, c'est Amine Harit qui a dû jeter l'éponge. Et pour ne rien arranger, pendant la rencontre, Gerson, Bamba Dieng et Cédric Bakambu sont sortis sur blessure. De quoi en faire paniquer certains avant le déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Rennais la semaine prochaine en Ligue 1. Une tendance actuelle que n'apprécie pas du tout Daniel Riolo.

Riolo s'en prend aux haters de Sampaoli

🗞Depuis février, Pablo Longoria a entrepris des démarches pour prolonger le contrat de Jorge Sampaoli, qui prendra fin en juin 2023. Plusieurs échanges ont eu lieu depuis, et l’espagnol est optimiste quant à la finalisation de l’opération dans les prochaines semaines. (@lequipe) pic.twitter.com/jZoPns3C5R — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 2, 2022

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet tenu à répondre aux supportes et observateurs un peu trop inquiets des blessures à l'OM. Aussi, Daniel Riolo n'a pas manqué de tacler le traitement médiatique injuste dont était victime Jorge Sampaoli. « A part Payet, dont la saison est terminée, et Bakambu qui a l'air blessé gravement... Pour les autres, rien ne nous dit qu'ils ne seront pas sur la pelouse samedi prochain. Pourtant, tout le monde balise et est en train de flipper. On ne parle pas du trois à zéro et du fait que l'OM est toujours dans le coup avec un Monaco sur ses talons et que Rennes est à six points. Un match nul à Rennes peut être considéré par l'OM comme un très bon résultat. L'ambiance n'est pas au positivisme à l'OM... Il y a un grand nombre de consultants qui veulent voir Sampaoli se planter. Peut-être parce qu'il parle trop de football, qu'on a dit que c'était le fils spirituel de Bielsa qui est en abomination en France. Je ne sais pas ce qu'il véhicule et qui dégoûte autant de gens en France. Je ne sais pas pourquoi la gueule de Sampaoli ne revient à personne », a notamment souligné le membre de l'After Foot, qui pense l'OM capable de se montrer à la hauteur de ses ambitions cette toute fin de saison en Ligue 1. Toujours est-il que Jorge Sampaoli va devoir se montrer judicieux pour combler les absences futures liées aux blessures.