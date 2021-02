OM : Déjà une offre pour Villas-Boas

Dans : OM.

Quelques jours après sa démission de l'OM annoncée, André Villas-Boas pourrait rapidement rebondir au Brésil.

Après une première saison réussie sur tous les plans, que cela soit au niveau sportif ou de la communication, André Villas-Boas a vite déchanté en 2020/2021. Altercation avec la presse, résultats décevants, choix tactiques remis en cause... L'envahissement par les supporters de la Commanderie faisant office de bouquet final, les dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour le coach marseillais. Le transfert d'Olivier Ntcham, non désiré par le Portugais, aura finalement été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, poussant le technicien à présenter sa démission en conférence de presse. Une décision acceptée par le club olympien, qui cherche actuellement son remplaçant. Si les noms de Maurizio Sarri ou Jorge Sampaoli reviennent avec insistance, André Villas-Boas ne devrait lui pas avoir de difficulté à trouver un nouveau projet.

En effet, selon Todofichajes, Sao Paulo est à la recherche d'un entraîneur depuis le départ de Fernando Diniz, et serait très intéressé par le futur ex-entraîneur de l'OM. Les dirigeants auraient même sondé The Special Two quant à un éventuel intérêt pour le projet. Habitué aux championnats « exotiques » après être passé par le Zénith Saint-Pétersbourg et le Shanghai SIPG, l'homme de 43 ans pourrait être tenté par un nouveau défi en Amérique du Sud. Toutefois, le salaire d'AVB pose problème, et le club brésilien attend donc un effort financier de la part du Portugais pour rendre l'opération possible. Après la Russie et la Chine, André Villas-Boas pourrait donc découvrir un nouveau championnat. Disposant encore d'une belle cote en Europe, l'entraîneur pourrait aussi jouer la carte de la patience, attendant de voir si une meilleure offre venait sur la table.