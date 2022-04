OM : Sampaoli, la Ligue des champions ou il part

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Jorge Sampaoli a accepté de se livrer sur son avenir dans la cité phocéenne lors d'un entretien avec Samir Nasri pour le Canal Football Club. Le tacticien argentin a dit vouloir répondre aux attentes de la ville de Marseille pour pouvoir continuer sur le banc de l'OM.

Ce dimanche à Saint-Étienne, l'Olympique de Marseille a fait un bon pas vers une qualification directe en Ligue des champions. En effet, Jorge Sampaoli et ses hommes ont réalisé la très bonne opération de cette 30e journée de Ligue 1 en s'imposant largement (4-2) à Saint-Étienne, pendant que ses deux poursuivants rennais et niçois se sont neutralisés (1-1). L'OM est seul dauphin du PSG, à trois points de Rennes et cinq points de Nice ou encore Strasbourg. Pour l'ancien sélectionneur du Chili, l'objectif est clair pour la fin de saison. « Je veux me qualifier pour la Champions League. Pour rester ici, je dois répondre aux attentes de la ville, sinon je ne serai pas heureux. Pour ça on a besoin d'une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une Coupe d'Europe » a déclaré le manager marseillais au Canal Football Club ce dimanche. Décrié depuis un moment pour ses choix dans l'effectif, Jorge Sampaoli ne fait pas l'unanimité chez les supporters marseillais alors que son contrat court jusqu'en juin 2023.

L'OM prétendant à un sacre en C4

⚪️🔵 Marseille have won their last 4 games in all competitions, their longest winning run of the season 💪@OM_English | #UECL pic.twitter.com/UhPyWZGP8m — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 1, 2022

Et si les Marseillais finissaient en dehors du top 3 synonyme de qualification en Ligue des champions ? Tout est possible alors que le calendrier de l'OM s'annonce très chargé. Jorge Sampaoli et ses joueurs doivent encore se déplacer au PSG (17 avril) ou recevoir l'OL. L'Olympique de Marseille a encore du pain sur la planche puisqu'il reste deux chocs décisifs face à Rennes et Strasbourg, concurrents directs à la C1, lors des deux ultimes journées de championnat. Si Jorge Sampaoli échoue dans sa quête au top 3, une grosse épopée en Ligue Europa Conference pourrait lui sauver la mise. Les Marseillais devront passer le PAOK en quart de finale, ainsi que Feyenoord ou le Slavia Prague en demi-finale en cas de qualification. Grand favori de sa partie de tableau, l'OM pourrait affronter du très gros en finale puisque Leicester, le PSV et la Roma se trouvent dans l'autre moitié. L'Olympique de Marseille a joué et perdu deux finales européennes depuis vingt ans, c'était en 2004 et en 2018 en Ligue Europa. Si par miracle l'OM remporte cette première édition de la C4, les Marseillais remporteraient leur deuxième titre européen après la consécration de 1993 en Ligue des champions. Un collier d'immunité pour Jorge Sampaoli ?