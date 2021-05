OM : Sampaoli harcèle Vidal avant le mercato

Dans : OM.

Cet été, l’OM a de grandes chances de perdre Boubacar Kamara et pour le remplacer, Jorge Sampaoli rêve d’Arturo Vidal.

L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone ou encore du Bayern Munich vient d’être sacré champion d’Italie avec l’Inter Milan. Remplaçant au sein de la formation d’Antonio Conte, l’international chilien connaît Jorge Sampaoli par cœur. Et pour cause, les deux hommes ont remporté ensemble la Copa America en 2015. Depuis, Sampaoli et Vidal ont gardé une excellente relation, raison pour laquelle l’entraîneur de l’OM aimerait s’offrir son ancien taulier à Marseille. Le salaire de Vidal risque bien sûr de poser un souci à Pablo Longoria, pas opposé à l’idée de recruter le joueur de l’Inter Milan, à condition que celui-ci accepte de diminuer ses émoluments.

Interrogé par ESPN, Arturo Vidal a confirmé que Jorge Sampaoli l’avait contacté à plusieurs reprises ces dernières semaines. Le joueur de l’Inter Milan a cependant pris le soin d’esquiver les questions au sujet du mercato, alors que la période du marché des transferts n’a pas encore ouverte et que l’OM ne sera pas en mesure de formuler une offre avant le probable départ de Boubacar Kamara, joueur le plus bankable de l’effectif olympien. « Nous parlons souvent, mais sans aborder les questions liées à mon avenir. Il sait que je suis à l'Inter et que je viens de gagner le Scudetto. Nous avons une bonne communication, il y a de l'estime et du respect » a indiqué Arturo Vidal, confirmant à demi-mots l’intérêt de l’Olympique de Marseille et de son entraîneur Jorge Sampaoli. Reste qu’à Marseille, cette piste fait méchamment penser au dossier Kevin Strootman, que Rudi Garcia voulait absolument après l’avoir dirigé à Rome, en dépit de son âge et de sa forme descendante. Espérons pour l’OM qu’en cas de transfert à Marseille, le Chilien ne marchera pas sur les traces du Néerlandais…