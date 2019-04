OM : Morelos ? Les Rangers demandent une rallonge de 14 ME !

Dans : OM, Mercato.

Aller chercher un joueur dans le championnat écossais n’est en général par un problème insurmontable pour les clubs français.

Mais le dossier menant à Alfredo Morelos a pris une tournure surprenante ces derniers jours. L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le buteur des Glasgow Rangers s’est ainsi réveillé avec la volonté du club écossais de s’en séparer en raison de son indiscipline, et donc pas forcément de son talent. A 22 ans, le Colombien a ses admirateurs en Europe, et notamment au Borussia Dortmund et à Leicester City. De quoi faire grimper son prix de manière assez incroyable.

En effet, la presse écossaise affirme que l’OM a avancé ses pions en proposant 6 ME pour récupérer l’homme aux 29 buts cette saison en championnat. Et les dirigeants marseillais se sont vus répondre qu’il allait falloir augmenter leur offre de 14 ME pour atteindre les 20 ME afin de boucler ce transfert ! Un montant qui mettrait ainsi Morelos à hauteur de la grosse vente de l’été dernier en Ecosse, celle de Moussa Dembélé du Celtic Glasgow à l’Olympique Lyonnais. Malgré son efficacité et sa récente prolongation de contrat jusqu’en juin 2023, le Colombien a peu de chances de rester dans le viseur de l’OM si son club conserve cette position très coûteuse.