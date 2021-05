OM : Sampaoli flashe sur un joker de Barcelone

Dans : OM.

Il y a quelques jours, l’OM a prolongé le contrat de Jordan Amavi. Mais le président olympien Pablo Longoria souhaite recruter cet été un latéral gauche afin de concurrencer l’ancien Niçois.

L’Olympique de Marseille ayant fait l’effort de conserver Jordan Amavi, on peut penser que Pablo Longoria cherchera davantage une doublure au natif de Toulon. L’idée de recruter un jeune à fort potentiel coule de source, mais toutes les options sont sur la table pour Jorge Sampaoli et Pablo Longoria… y compris celle de recruter un joueur supposé plus fort que Jordan Amavi. C’est la réflexion qui est actuellement menée par l’état-major de l’OM, selon le Mundo Deportivo. A la surprise générale, le média pro-Barça affirme que Marseille est intéressé par Junior Firpo, le latéral gauche du FC Barcelone, très peu utilisé par Ronald Koeman cette saison.

Junior Firpo, l'idée de Sampaoli

Apparu à seulement 17 reprises toutes compétitions confondues, l’ancien latéral gauche du Bétis Séville, au profil extrêmement offensif, plaît beaucoup à Jorge Sampaoli. C’est le coach argentin de l’Olympique de Marseille qui a mis ce dossier sur la table, et non Pablo Longoria. Il y a quelques mois de cela, Junior Firpo figurait également sur les tablettes du Milan AC, de l’Inter Milan, de la Roma, de Naples ou encore de West Ham. Tous ces clubs se sont renseignés, mais ne sont finalement pas passés à l’offensive dans le dossier Junior Firpo. Et si l’OM prenait tout le monde de vitesse en proposant au Dominicain de rallier la Provence, où il se livrerait à une concurrence acharnée avec Jordan Amavi ? Reste à voir si le FC Barcelone sera ouvert à la possibilité d’un prêt. Car de toute évidence, on imagine mal Pablo Longoria proposer un transfert sec aux Blaugrana pour Junior Firpo, recruté pour la coquette somme de 18 ME en provenance du Bétis Séville il y a deux ans.