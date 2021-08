OM : Sampaoli et Gerson, la révélation choc

Dans : OM.

Au début de l’été, Pablo Longoria a lancé le mercato de l’OM en lâchant 25 millions d’euros pour recruter Gerson en provenance de Flamengo.

Pour le moment, le Brésilien n’est pas la recrue marseillaise la plus en vue. Face à Montpellier, des joueurs tels que Luan Peres, William Saliba, Mattéo Guendouzi ou encore Cengiz Ünder et Konrad de la Fuente ont davantage brillé. Mais l’entraîneur phocéen Jorge Sampaoli ne se fait pas de souci pour Gerson et demeure convaincu de son immense potentiel. A en croire les informations obtenues par L’Equipe, l’entraîneur de l’OM loue une véritable admiration à son milieu de terrain. Et pour cause, le média dévoile que Sampaoli a tout simplement conditionné sa venue à Marseille au recrutement de Gerson lors de cette intersaison.

Gerson, une priorité absolue de Sampaoli

Pablo Longoria, qui partageait l’avis de Jorge Sampaoli sur le talent et le potentiel de Gerson, n’a pas été difficile à convaincre et a rapidement fait du milieu de Flamengo sa priorité estivale. En ce qui concerne le reste du mercato, il ne fait aucun doute que Sampaoli et Longoria travaillent main dans la main. Les deux hommes ont commencé à travailler sur le mercato de l’OM dès l’arrivée de Jorge Sampaoli en mars et des discussions ont directement été nouées avec certaines futures recrues dont par exemple Mattéo Guendouzi. Très vite, le président et l’entraîneur de l’OM se sont entendus sur le fait qu’ils devaient recruter des joueurs costauds mentalement, habitués à la pression et sans prendre trop de risques dans les profils ciblés. A leurs yeux, le seul pari est le recrutement de Konrad de la Fuente. Mais les premiers éléments de réponses sont très favorables puisque l’Américain formé au Barça a brillé lors de la préparation et a confirmé avec une performance extrêmement aboutie à Montpellier lors de la première journée de Ligue 1, avec une passe décisive à la clé.