OM : Sampaoli en danger ? Longoria s'en mêle

Par Claude Dautel

La gestion du cas Milik et certains choix tactiques de Jorge Sampaoli ont parfois le don d'agacer les supporters marseillais et les consultants. Mais l'entraîneur argentin semble intouchable.

Jorge Sampaoli ne s’embarrasse probablement pas de lire et d’écouter ce qui se dit de lui sur les réseaux sociaux et dans les médias, et cela lui évite une grosse prise de tête. Car du côté de Marseille, certains lui reprochent de ne pas avoir des décisions claires et de parfois plomber tout seul son équipe, alors que l’OM a tout de même de sacrés bons résultats cette saison en Ligue 1. Récemment, c’est l’élimination en Coupe de France à Nice qui avait fait monter la température, puis c’est son clash avec Arkadiusz Milik qui a agité les débats, l’attaquant polonais estimant ne pas être traité à sa juste valeur par son entraîneur, alors même qu’il plante but sur but à la plus grande joie du public phocéen. Dans cette agitation, Jorge Sampaoli ne s’agace même pas, le technicien argentin assume totalement ses choix et les explique régulièrement. Il est vrai que ce dernier sait qu’il a un atout formidable dans la poche.

Sampaoli et l'OM, aucun nuage dans le ciel phocéen malgré les attaques

Rare image de Jorge Sampaoli choisissant son 11 de départ avant un match.#TeamOM #FCMOM pic.twitter.com/IT28uem71d — Matthias Manteghetti (@MManteghetti) February 13, 2022

En effet, Jorge Sampaoli peut compter sur la confiance à 100% de Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, qui est allé chercher l’Argentin l’an dernier pour succéder à Andre Villas-Boas, lui vouant une vraie estime. Comme l’explique La Provence, à quelques heures du match entre l’OM et Clermont au Vélodrome, Sampaoli sait que son patron ne l’abandonnera pas malgré les critiques. « A l’OM, les résultats parlent pour lui. Sous contrat avec l’institution olympique jusqu’en juin 2023, il est adoré par Longoria qui ne jure que par lui », explique le média régional, qui précise cependant que comme tout entraîneur, celui de l’Olympique de Marseille est conscient que ses résultats sont son meilleur atout. Et pour l'instant, tout parle en faveur de l'entraîneur argentin.