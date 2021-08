OM : Sampaoli déraille, Courbis a des doutes

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille fait le spectacle en ce début de saison, mais a pris 4 buts en deux matchs. De quoi inquiéter Rolland Courbis, lequel estime que Jorge Sampaoli se trompe dans son système et pousse ses joueurs à la faute.

Amazon ne s’y est pas trompé, puisque la nouvelle chaîne du football français a choisi pour la troisième fois consécutive de diffuser l’Olympique de Marseille dimanche prochain à 20h45 ce sera contre Nice. Après les matchs contre Montpellier et Bordeaux, c’est déjà une évidence l’OM version Jorge Sampaoli fait le spectacle en montrant un visage très offensif. Mais le revers de la médaille c’est que défensivement le club phocéen affiche des lacunes. Pour Rolland Courbis, il est clair que la tactique imposée par l’entraîneur argentin à son effectif est très risquée et se paie au prix fort, notamment contre les Girondins. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille se demande si Sampaoli ne fait pas fausse route.

Sampaoli trop exigeant avec les footballeurs de l'OM ?

Sur RMC, Coach Courbis ne masque pas ses doutes face à cet OM version Sampaoli et pense que Marseille est une équipe bonne à affronter actuellement. « J’espère que la tactique de Marseille ça ne va devenir le dicton : « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Dans les 30 dernières minutes, tu ne sais plus où tu es et qui fait quoi. La faute de Balerdi en un contre un, c’est une faute qui manque de réflexion. Parce que ce n’est pas facile de jouer qu’à trois arrières centraux pendant plus d’une heure. Dans les vingt dernières minutes, tu as la tête un peu à l’envers (...) Je me dis que si je suis entraîneur avec un bel effectif, est-ce que je n'ai pas envie de rencontrer tout de suite cet OM déséquilibré? Sincèrement, je serais curieux de voir ce qu'il se passerait... », explique Rolland Courbis, qui espère que tout cela ne va pas coûter des points précieux à Marseille au moment du décompte final.