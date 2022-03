ASSE, Lens, Mandanda ne fait plus rêver

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En manque de temps de jeu à l’OM cette saison, Steve Mandanda doit se contenter des matchs d’Europa Conférence League.

Remplaçant en Ligue 1 au profit de Pau Lopez, Steve Mandanda est néanmoins excellent lorsque Jorge Sampaoli fait appel à lui en Europa Conférence League. Que ce soit lors des deux matchs contre Qarabag ou lors du match aller au Vélodrome face à Bâle la semaine dernière, le capitaine de l’Olympique de Marseille a largement fait le job. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda va-t-il néanmoins se contenter des miettes une saison de plus ? La question d’un départ va forcément se poser lors du prochain mercato estival pour Steve Mandanda, d’autant plus à six mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’hiver dernier, un départ à Saint-Etienne a brièvement été évoqué. Cette fois, à quelques mois du mercato estival, c’est le RC Lens qui est associé au capitaine historique de l’OM.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑺𝒕𝒆𝒗𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒅𝒂 (@stevemandanda1)

Mandanda aurait été proposé à Lens

En effet, à en croire le compte Twitter @MSVFoot, suivi par près de 5.000 followers sur les réseaux sociaux, les services de Steve Mandanda ont été proposés au Racing Club de Lens. « Les dirigeants Sang et Or ne sont cependant pas pour une arrivée du portier de 36 ans à Bollaert » explique le compte spécialisé, pour qui les dirigeants du RC Lens ont purement et simplement refusé Steve Mandanda, ce qui peut surprendre au vu de la stature du joueur et de son niveau actuel, qui reste très élevé. Les Sang et Or, qui comptent Jean-Louis Leca et le jeune Wuilker Faríñez au poste de gardien de but, n’ont visiblement pas envie de recruter un gardien aussi cher et âgé que Steve Mandanda. Une révélation totalement inattendue qui risque de faire réagir du côté de Marseille, où les supporters phocéens seront de leur côté très heureux si Steve Mandanda pouvait faire une saison de plus à l’OM en 2022-2023.