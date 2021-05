OM : Sampaoli à Marseille, ce coach a les boules

Dans : OM.

Il y a quelques mois, Pablo Longoria a nommé Jorge Sampaoli à la tête de l’Olympique de Marseille pour prendre la succession d’André Villas-Boas.

Même si l’OM marque le pas depuis deux matchs (un nul, une défaite), les débuts de l’entraîneur argentin à Marseille ont été plutôt encourageants. Globalement, les supporters phocéens sont satisfaits du choix de Pablo Longoria pour prendre la suite de Villas-Boas et de Nasser Larguet. Avant de foncer sur Jorge Sampaoli, le président olympien a étudié les cas de Lucien Favre ou encore de Maurizio Sarri. Le nom de Walter Mazzarri avait également circulé à l’époque. Dans les colonnes de France Football, l’entraîneur italien a d’ailleurs avoué qu’il aurait beaucoup aimé s’asseoir sur le banc de l’OM.

Mazzarri était chaud pour venir

« Ça m’a rempli d’orgueil. J’ai été touché quand j’ai appris que pas mal de supporters marseillais voulaient que je vienne. Marseille, c’est un club passionnant. Aller là-bas aurait été un challenge fascinant. Je me plais dans ce genre de clubs très chauds. Ça m’exalte, c’est là où je donne le meilleur de moi-même. Malheureusement, il a manqué deux-trois choses pour que ça se passe. Mais ça ne s’est pas fait, c’est comme ça. Ça ne sert à rien d’en parler puisque je ne n’y suis pas allé. Dommage, c’est un projet qui m’aurait plu » a lancé l’ancien entraîneur de Watford, qui n’a finalement pas eu les faveurs de Pablo Longoria pour prendre les commandes de l’Olympique de Marseille. Après avoir essuyé les refus de Lucien Favre et de Maurizio Sarri, qui ne souhaitaient pas prendre un nouveau club en cours de saison, Pablo Longoria a rapidement acté son choix sur Jorge Sampaoli. Il reste à savoir pour l’OM si ce choix s’avérera être le bon sur le long terme, malgré le caractère bouillant et volcanique de l’ancien sélectionneur du Chili.