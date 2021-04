OM : Sampaoli a déjà un ultimatum à Marseille

Dans : OM.

Alors que l'Olympique de Marseille se prépare à affronter Lorient, dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1 ce samedi après-midi, Jorge Sampaoli continue à faire couler beaucoup d'encre.

Suite à une période compliquée sous les ordres d'André Villas-Boas puis de Nasser Larguet, le club phocéen a retrouvé une certaine sérénité avec l'entraîneur argentin. Depuis qu'il est arrivé, au début du mois de mars, Sampaoli a apporté des résultats à son équipe. Puisqu'en cinq journées de championnat, l'OM a marqué 10 points, avec notamment trois victoires. Un bilan plus que positif. Même si pour l'instant, certains suiveurs olympiens ne sont pas vraiment convaincus par la méthode, un peu trop brutale, et le plan de jeu, un peu trop suicidaire parfois, de Sampaoli. Mais l'heure n'est pas encore au jugement. Et ce n'est pas José Anigo qui dira le contraire, lui qui attendra le début de la saison prochaine avant de classer Sampaoli dans la case Top ou dans la case Flop.

« Je ne veux pas critiquer absolument et dire des bêtises »

« Je ne vais pas critiquer Sampaoli, j'attends de voir, parce que ça démarre. Je veux laisser la chance aux gens, là il arrive en cours de saison avec des joueurs qu'il n'a pas forcément choisis. Laissons-le faire son mercato, puis tout le monde verra et chacun se fera son propre avis. Je ne veux pas critiquer absolument et dire des bêtises. Je vois comme tout le monde que l'OM, même maintenant avec lui, ça ne joue pas mieux. Mais par contre, peut-être qu'avec un nouveau mercato et d'autres joueurs, il arrivera à faire jouer l'équipe comme il en a envie », a lâché, sur RMC, l'ancien entraîneur de l'OM, qui sait que le futur de Sampaoli passera aussi par le recrutement de Pablo Longoria. Un président qui sera très attendu l'été prochain, surtout après ses déclarations fracassantes sur le football français.