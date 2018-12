OM : Sala transféré à l'OM au mercato ? Marc Libbra est mitigé

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Avec déjà 12 buts en Ligue 1 cette saison, Emiliano Sala démontre qu’il est un redoutable attaquant. Pourtant, l’Argentin a souvent été moqué ces dernières années, son style ne faisant pas rêver tous les amateurs de football. Reste que son efficacité n’est plus à prouver, et ferait le plus grand bien à plusieurs clubs, à commencer par l’Olympique de Marseille. Le club marseillais, qui recherchera un buteur lors du prochain mercato hivernal, pourrait d’ailleurs s’intéresser à Emiliano Sala. Mais cela serait-il une bonne idée ? Interrogé à ce sujet par Le Phocéen, Marca Libbra semble mitigé.

« Sala est un joueur intéressant, souvent décrié. Il a un style qui ne fait pas l’unanimité, un peu dans le registre de Giroud. Ce n’est pas toujours joli, mais dans un système de jeu avec beaucoup de centres, c’est un joueur très adroit car c’est un réel buteur. Du côté de Nantes, il s’éclate en ce moment. Est-ce qu’il ferait l’affaire à Marseille ? Peut-être mais aujourd’hui, tu peux mettre n’importe quel attaquant, ce sera difficile pour lui » a confié l’ancien joueur de l’OM, pour qui c’est davantage l’animation offensive de l’équipe de Rudi Garcia qui pose un problème. Il faut dire qu’avec Ocampos d’un côté et Thauvin de l’autre, les centres sont rares dans le jeu marseillais. A l’évidence, c’est un problème pour Germain et Mitroglou, deux joueurs plutôt à l’aise dans le secteur aérien...