OM : Sakai prévient Eyraud, il refuse de quitter Marseille

Dans : OM.

Hiroki Sakai n'est plus aussi décisif à Marseille, mais si l'OM est prêt à le voir partir, le Japonais a visiblement changé d'avis sur ce sujet.

Début juillet, au moment où l’Olympique de Marseille reprenait le chemin de l’entraînement, Hiroki Sakai semblait vouloir quitter le club phocéen à deux ans de la fin de son contrat. Moins étincelant sous les ordres d’André Villas-Boas qu’il ne l’avait été avec Rudi Garcia, le défenseur japonais avait notamment été annoncé en contact avec Tottenham, L’Equipe allant même jusqu’à dire que Sakai avait demandé un bon de sortie à Jacques-Henri Eyraud, lequel aurait accepté cette demande. Oui mais voilà, ce dimanche La Provence affirme que désormais Hiroki Sakai n’a plus du tout l’intention de quitter l’Olympique de Marseille lors de ce mercato.

Et même si les dirigeants de l’OM travaillent sur le dossier Caio Henrique, ce qui lui fera un concurrent de plus, le joueur japonais serait « catégorique » concernant son refus de partir de Marseille. Un changement d’attitude qui ne va évidemment pas faciliter les choses pour Pablo Longoria, le nouveau directeur sportif de l’OM, lequel doit penser à vendre des joueurs avant d’en faire venir. Valorisé à 5,5ME après cette saison mitigée à Marseille, Hiroki Sakai pourrait donc rester une saison de plus au sein du club phocéen, ce qui risque d'être un souci quand même. A moins que le joueur japonais change encore d'avis, ce qui peut effectivement se passer s'il sent que définitivement Villas-Boas ne veut plus réellement de lui.