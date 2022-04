OM : Saison terminée pour Konrad de la Fuente ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sauf miracle médical, Konrad de la Fuente ne rejouera plus avec l'Olympique de Marseille cette saison. l'ailier international américain va devoir subir une arthroscopie.

En marge de la conférence de presse donnée ce mercredi à la veille du match d’Europa Conference League contre le PAOK, Jorge Sampaoli a annoncé que Korand de la Fuente était touché à un genou et qu’il allait devoir subir une intervention, laquelle éloignera l’attaquant américain des terrains pendant plusieurs semaines. « C'est une blessure au cartilage qui a besoin d'une intervention et après celle-ci il y aura trois ou quatre semaines où il ne pourra pas jouer, ce sera difficile de le revoir cette saison », a reconnu l’entraîneur de l’Olympique de Marseille au sujet d’un joueur qui avait donné de gros espoirs l’été dernier avant de finalement rentrer dans le rang et s’installer sur le banc de l’OM. Le club phocéen a ensuite précisé que De la Fuente allait subir une arthroscopie, ce qui confirme qu’il ne sera plus aligné cette saison. Pour rappel, arrivé l'été dernier du Barça, le joueur de 20 ans est lié jusqu'en 2025 avec l'Olympique de Marseille.