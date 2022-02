OM : Sadio Mané prêt à signer à Marseille !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations, Sadio Mané a inscrit le tir au but décisif pour le Sénégal face à l’Egypte dimanche soir.

L’attaquant de Liverpool a réalisé une Coupe d’Afrique des Nations exceptionnelle avec trois buts et deux passes décisives. Leader incontesté des Lions de la Teranga, l’attaquant de Liverpool a prouvé s’il en avait besoin qu’il faisait partie des meilleurs joueurs de la planète actuellement. C’est avec des étoiles pleins les yeux que Sadio Mané va retrouver Liverpool dans les prochains jours, au contraire de son ami Mohamed Salah, battu en finale avec l’Egypte. Avant de revenir chez les Reds, l’international sénégalais va encore profiter de l’euphorie pendant quelques heures avec ses coéquipiers. Dès le coup de sifflet final dimanche soir, Sadio Mané et ses coéquipiers ont basculé dans l’irrationnel avec une émotion inégalable. Ce qui a fait dire quelques dingueries à l’attaquant de Liverpool sur le live Instagram de son coéquipier Pape Gueye.

Sadio Mané euphorique avec Pape Gueye

Haha Sadio Mané sur le live Insta de Pape Gueye : « Les marseillais faites l’effort quand même, mettez l’argent je viens. Il faut payer le transfert et je viens » #TeamOM pic.twitter.com/FhVeH60Ag0 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 6, 2022

Dans l’euphorie après le succès du Sénégal contre l’Egypte en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Sadio Mané a publiquement ouvert la porte à un transfert… à l’Olympique de Marseille. « Fais un effort quand même. Mets de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens (à Marseille) » s’est amusé Sadio Mané au côté de son coéquipier sénégalais Pape Gueye, le milieu de terrain de l’OM. Un délire qui a beaucoup amusé Gueye, lequel a soulevé la déclaration de Sadio Mané en précisant « Vous avez entendu hein ». Il s’agit évidemment d’une plaisanterie entre les deux coéquipiers après une forte émotion. Mais ce n’est pas la première fois que Sadio Mané fait référence à Marseille, une ville dans laquelle la communauté sénégalaise est très présente et où une légende sénégalaise a marqué l’histoire en la personne de Mamadou Niang…