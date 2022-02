Sadio Mané offre une première CAN au Sénégal !

Dans : CAN 2022.

Par Alexis Rose

Finale de la CAN 2022 :

Stade d'Olembé, Yaoundé (Cameroun).

Sénégal - Egypte : 0 à 0 après prolongation.

4 tirs au but à 2 pour le Sénégal : Koulibaly (1), Abdou Diallo (2), Dieng (4) et Mané (5) pour le Sénégal ; Zizo (1) et Hamdi (3) pour l’Egypte.

Dans cette finale inédite entre deux nations majeures du football africain, c’est le Sénégal qui sort gagnant au bout du suspense lors des tirs au but. Malgré son échec face à Gabaski sur penalty en début de match (7e), Sadio Mané offre effectivement la première CAN de son histoire aux Lions de la Teranga en marquant le cinquième tir au but de son pays, après un arrêt d'Edouard Mendy. Défait en finale contre l’Algérie en 2019, le Sénégal prend donc sa revanche contre l’Egypte, le pays le plus titré à la CAN.