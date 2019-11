OM : Sa haine contre Garcia et l'OL, Marseille risque de le payer cher

Dans : OM.

Parti en mauvais termes avec les supporters de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia peut s’attendre à un accueil hostile au Vélodrome dimanche. Pas forcément une bonne nouvelle pour les Phocéens.

C’est quasiment une certitude, Rudi Garcia tentera de dédramatiser son retour au Vélodrome lors de sa conférence de presse d’avant-match. Pourtant, on imagine que l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais tient à prendre sa revanche sur l’Olympique de Marseille et ses supporters, qui lui ont fait vivre un enfer la saison dernière. Autant dire que le coach des Gones mettra de l’application dans sa préparation, mais sans aller jusqu’à se renseigner auprès d’anciennes connaissances marseillaises sur la compo de son adversaire. C’est du moins le conseil donné par Rolland Courbis.

« C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, a prévenu l’ancien entraîneur de l’OM contacté par Le Phocéen. Tu appelles, tu raccroches, et c'est de suite dit, répété de partout. Tout Marseille va être au courant et tu passes pour un inquiet. Le signal à envoyer, c'est "allez-y, moi j'ai ma tactique je suis confiant". » Selon lui, la meilleure des préparations pour Garcia sera d’utiliser le contexte de cette affiche pour motiver ses hommes.

L’atout de Garcia

« Je me servais de ma connaissance du public, du contexte, pour préparer les matchs. Quand je venais avec Ajaccio, Montpellier, je savais pertinemment que ce n'était pas le match de l'année pour l'OM et j'en jouais. Garcia, lui, il va sûrement se servir de toute l'animosité qu'il va y avoir autour de lui et de son équipe pour galvaniser ses joueurs », a prédit Courbis, pas vraiment inquiet pour l’OL. « Il faut être honnête, pour le coup, ceux qui ont le plus à perdre, ce sont les Marseillais, a-t-il avoué. Espérons qu'ils n'abordent pas ce match comme les derniers gros matchs qu'ils ont joués... » Cette fois, aucune excuse, Marseille affrontera une équipe de sa catégorie.