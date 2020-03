OM : Rumeurs inquiétantes pour Marseille face à l'UEFA

Dans : OM.

La semaine a été compliquée pour l'OM avec le nul contre Amiens, mais surtout l'annonce d'une probable sanction par l'UEFA dans le cadre du fair-play financier.

Le ciel était bleu au-dessus de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas ayant ramené le club phocéen à un niveau digne de l’histoire de l’OM, et tout semblait rouler dans la quête d’un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Mais si ce dimanche on commence à sérieusement trembler pour Marseille, c’est plus pour la situation financière face à l’UEFA que pour le match nul concédé face à Amiens vendredi au Vélodrome. Car depuis que l’on sait que le dossier de l’OM a été transmis à la chambre de jugement par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA, on peut craindre que la foudre frappe la Commanderie dans les prochaines semaines. Et on l’a récemment vu avec Manchester City, cela ne rigole pas du côté de l’instance européenne du football actuellement.

Ce dimanche, le JDD craint que l’Olympique de Marseille ne soit pas sanctionné d’un simple blâme suite au non-respect de l’accord signé l’an dernier par Jacques-Henri Eyraud avec l’UEFA. « L’audition des dirigeants marseillais n’a à priori pas été convaincante (…) Le dossier de l’OM préoccupe depuis longtemps l’instance européenne qui ne veut pourtant pas être accusée de décourager les nouveaux investisseurs comme Frank McCourt. En transférant ce dossier à la chambre de jugement, moins conciliante, les enquêteurs ont, comme il en est l’usage, transmis une recommandation de sanction (…) En l’état on peut imaginer qu’elle n’est pas anecdotique », explique Solen Cherrier, qui a souvent eu de bonnes infos en provenance de l'UEFA ces dernières années. Du côté de l'Olympique de Marseille, il va désormais falloir patienter avant de connaître un jugement toujours susceptible d'appel, mais qui pourrait forcément impacter lourdement le club phocéen.