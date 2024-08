OM ‍: Rulli va signer, Marseille a un énorme problème

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a fait signer Jeffrey de Lange, mais ce dernier ne sera pas le gardien de but numéro de l'OM. Geronimo Rulli est promis à ce poste.

Pau Lopez est toujours sous contrat avec le club phocéen, mais le portier espagnol a clairement compris qu'il devait rapidement se trouver une nouvelle équipe sous peine de s'installer toute la saison dans les tribunes du Vélodrome. Pour succéder à Pau Lopez, Pablo Longoria a choisi Geronimo Rulli, le gardien de but de l'Ajax Amsterdam, qui connaît la Ligue 1 puisqu'il a joué une saison sous le maillot de Montpellier. Arrivé il y a quelques jours à Marseille, le portier argentin de 32 ans patiente que tout soit bouclé entre l'OM et le club néerlandais. Le temps passe, mais Fabrizio Romano confirme que tout va rapidement se mettre en place et qu'il n'y aucun doute sur la venue de Rulli à l'Olympique de Marseille dans les meilleurs délais.

Geronimo Rulli, l'OM tient son numéro 1

🔵⚪️✍🏻 All signed and sealed for Gero Rulli to become new Olympique Marseille player.



OM just waiting for documents to be sent back from Ajax and then deal will be officially confirmed. pic.twitter.com/U93HvtP9fa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2024

Le célèbre journaliste italien précise que tout le monde est tombé d'accord dans cette opération, mais Pablo Longoria et Mehdi Benatia attendent désormais que les documents officiels soient signés et renvoyés à l'Olympique de Marseille par l'Ajax Amsterdam. Lorsque cela sera fait, et cela ne devrait plus trop tarder, alors l'OM pourra officialiser la venue de Geronimo Rulli. Les dirigeants phocéens devront ensuite régler un souci autrement plus compliqué, à savoir trouver un club pour Pau Lopez. Car après le fiasco de Côme, où il était attendu, l'Espagnol ne va pas accepter n'importe quoi alors qu'il a encore deux ans de contrat avec l'Olympique de Marseille et un salaire de près de 3,8 millions d'euros par saison. Pas de quoi l'inciter à partir n'importe où. Mais les responsables de l'OM vont probablement trouver une solution, une cohabitation d'autant de gardiens de but étant impossible.