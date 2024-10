OM ‍: Rulli donne son secret, ça ne va pas plaire

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Déjà auteur de deux arrêts sur penalty cette saison, l’Argentin Geronimo Rulli est désormais considéré comme un spécialiste dans l’exercice. Il faut dire que le gardien de l’Olympique de Marseille s’inspire d’une référence bien connue en France.

Les statistiques sont bluffantes. A peine arrivé à l’Olympique de Marseille, Geronimo Rulli a déjà stoppé deux penalties : ceux du Brestois Romain Del Castillo et du Lyonnais Alexandre Lacazette. Il s’agit d’un petit exploit étant donné que le club phocéen avait encaissé 22 des 23 derniers penalties concédés avant cette saison. En choisissant l’Argentin, le pensionnaire du Vélodrome s’est offert un véritable spécialiste, lui qui a détourné quatre des sept penalties qu’il a eu à négocier en Ligue 1. Mais quel est le secret du portier marseillais ?

𝑪𝒆𝒕𝒕𝒆 𝒎𝒂𝒊𝒏 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆 😵🧤



Le sang froid de Geronimo Rulli sur le penalty de Lacazette ! 🤸🏻‍♂️🥶#LeSkill by @ParionsSport #OLOM pic.twitter.com/ck6HsaWGIc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2024

Auprès des médias ce jeudi, Geronimo Rulli a donné les noms de ses modèles. « Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Chilavert parce qu'il marquait des buts, a raconté l’ancien Montpelliérain. Mais avec les années, j'ai beaucoup aimé Buffon. Je me concentre toujours sur les meilleurs gardiens, essayer de les copier. Aujourd'hui, je dirais "Dibu" (Martinez) avec Thibaut Courtois. "Dibu" d'abord parce que je m'entraine avec lui, je vois le gardien qu'il est et il l'a encore prouvé hier (lors de la victoire d'Aston Villa contre le Bayern Munich 1-0 en C1). Et puis Courtois qui joue au Real. »

Rulli a perturbé Lacazette

« On analyse souvent les penalties avec mes partenaires et ensuite, c'est comment je le ressens. Ça dépend des moments, il y a des moments où je vais parler à l'attaquant, d'autres où je me place directement dans le but. Je me concentre sur leur course ou sur le joueur, je ne regarde presque jamais le ballon et il faut que je prenne une décision. Cette saison, sur le premier penalty arrêté, je n'ai rien dit, sur le deuxième, j'ai ressenti qu'il fallait que j'aille parler à l'attaquant. Il faut un peu de chance même si ce n'est pas 100% de chance. Il y a beaucoup de temps d'analyse. J'apprends en regardant. je n'ai pas de secret, je me mets dans le but et j'essaie de l'arrêter », a expliqué Geronimo Rulli, en sachant que son compatriote n’a pas du tout la cote en France depuis la finale du Mondial 2022.