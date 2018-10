OM : Rudi Garcia et les buts encaissés par l'OM, sa réponse est originale...

Dans : OM, Ligue 1.

C'est une évidence, la défense de l'Olympique de Marseille est pour l'instant le très gros point faible du club phocéen, le match de jeudi à Limassol conformant cette incroyable fébrilité de l'OM dans ce secteur. Mais pour Rudi Garcia, il n'y a pas de polémique à avoir, si l'Olympique de Marseille n'est pas assez étanche derrière, c'est la faute...aux 11 joueurs. Et le coach de l'OM de se lancer dans une réponse pour le moins marquante et efficace.

« Si la déclaration de Dimitri Payet ciblait Florian Thauvin ? Non c’est sur que ce n’était pas ciblé. Tout le monde travaille, tout le monde défend dans cette équipe. Peut-être pas assez pour tout le monde devant parce que comme ça on prendrait moins de buts, peut-être pas assez pour le milieu de terrain qui ne protège pas assez la défense sinon on prendrait moins de buts, peut-être pas assez la défense qui devrait être plus agressive individuellement sinon on prendrait moins de buts, peut-être pas par nos gardiens qui s’ils faisaient plus d’arrêts prendraient moins de buts...c’est tout un collectif. Dimitri a parlé en temps que capitaine, même si je l’ai trouvé très positif dans le vestiaire lorsqu’il s’est exprimé. Après, qu’il ait parlé au groupe je ne pense pas et je n’en sais rien (...) On a besoin de travailler, la trêve internationale va faire du bien en intégrant les nouveaux qui sont arrivés tard, qui sont jeunes, ont besoin de mieux parler la langue. Il n’y a aucun problème entre nous », a répondu, ce samedi en conférence de presse, un Rudi Garcia, qui souhaite que cette pause profite à la totalité de ses joueurs, et pas uniquement les défenseurs.