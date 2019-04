OM : Rudi Garcia doit-il être viré ? Habib Beye a une idée...

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis son zéro pointé en 2013 dans le groupe de la mort (Arsenal, Naples, Dortmund), l'Olympique de Marseille n'a plus goûté à la Ligue des Champions.

Une énorme anomalie pour le seul club français qui est monté sur le toit de l'Europe, c'était en 1993. Pourtant, Frank McCourt n'a pas lésiné sur les moyens depuis sa reprise du club phocéen il y a deux ans et demi. Malgré des dizaines de millions d'euros dépensés sur le marché des transferts, Marseille n'a pas encore réussi à revenir sur le podium de la L1, trusté notamment par le PSG et l'OL. Et potentiellement rebelote cette saison, puisqu'après le revers à Bordeaux (0-2), l'OM est cinquième à huit points de Lyon. Un écart qui sera difficilement rattrapable lors des sept dernières journées du championnat. Autant dire qu'en cas de nouvel échec, la formation olympienne devra se poser les bonnes questions durant l'inter-saison prochaine. Ce qu'Habib Beye ne cache pas.

« Les objectifs annoncés, c'est-à-dire la Ligue des Champions, ça va être très compliqué voire impossible. Après, il faut voir si les performances sportives de l'équipe sont en rapport avec le projet de l'OM. Ils doivent se poser la question : 'Depuis que Garcia est là, est-ce que les performances de l'équipe sont en rapport avec les objectifs fixés par le club ?'. Ça fait deux ans que l'OM a une équipe, qui n'est pas inférieure à celle de Lyon ou de Lille sur le papier, pour accrocher la C1. Il faut tirer des constats, et essayer de voir si on continue à donner autant de pouvoir à l'entraîneur, ou est-ce qu'on change... », lance, sur Canal+, le consultant, qui se demande donc si Marseille n'a pas besoin d'un changement de coach et d'un gros renouvellement d'effectif pour repartir enfin de l'avant en vue de 2020.