OM : Rudi Garcia demande à Marseille de « ne pas s’enflammer »

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia (après la victoire de l’OM à Metz) : « On a eu la satisfaction d'apprendre que les autres n'ont pas gagné. Monaco et Lyon ont perdu et on passe deuxième mais on est très loin du terme du Championnat, il y a encore plein de journées. On se déplace dès dimanche à Montpellier chez une équipe qui est en pleine forme, que le PSG n'a pas battu . On sait que ça sera un match difficile donc on va surtout mettre notre énergie à récupérer et à penser à dimanche. Ce qui compte ça sera d'être le plus haut possible à la fin de la saison. Ce n'est pas le moment de s'enflammer, je pense qu'on va le faire pour nous. Il faut qu'on garde les pieds sur terre, qu'on reste humble. Le Championnat est très long. On verra où on sera en fin de saison. L'objectif ne change pas, c'est d'être dans les quatre premiers. »