OM : Rudi Garcia a tranché pour l'indispensable Luiz Gustavo

Dans : OM, LOSC, Ligue 1.

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille affronte le LOSC en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Rudi Garcia doit faire face à plusieurs casse-têtes.

En défense, le coach de l’OM est privé de Jordan Amavi, suspendu. Le néo-international français sera logiquement remplacé par Patrice Evra sur le côté gauche d’une défense qui sera, pour le reste, composée de Rami, Sakaï et Rolando. Mais au milieu, un autre problème se pose pour l’ancien manager de la Roma.

Vendredi, Luiz Gustavo s’est rendu au Brésil pour assister aux funérailles de sa grand-mère. Et à en croire les informations de L’Equipe, il n’a rejoint le groupe phocéen à Lille que ce dimanche à midi. Autant dire qu’avec le décalage horaire et les heures dans l’avion, les conditions d’une titularisation ne sont pas optimales pour l’ancien joueur du Bayern Munich. Néanmoins, le quotidien national l’affirme : Rudi Garcia a tranché, et va titulariser son indispensable milieu de terrain au Stade Pierre Mauroy ce dimanche soir face à l’équipe de Marcelo Bielsa.

Le onze probable de l’OM : Mandanda (cap) – Sakai, Rami, Rolando, Evra – Luiz Gustavo, Zambo-Anguissa – Thauvin, Sanson, Ocampos – Mitroglou.