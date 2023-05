OM : Rongier vendu au mercato, ça va faire câbler Tudor

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato approche et comme souvent, il sera animé à l’OM où Mattéo Guendouzi a par exemple de fortes chances de faire ses valises.

Depuis la prise de fonctions de Pablo Longoria au poste de président, l’Olympique de Marseille a toujours vécu des mercatos agités. Cela ne déplait généralement pas aux supporters, d’autant que pour l’instant, le dirigeant espagnol donne l’impression de maîtriser son affaire à la perfection. Le prochain mercato estival -qualification directe en Ligue des Champions ou pas- ne va pas échapper à la règle et une fois de plus, de nombreux départs ainsi que de nombreuses arrivées sont à prévoir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Valentin Rongier (@valrongier28)

Dans le sens des départs, celui de Mattéo Guendouzi ne fait presque aucun doute. Le vice-champion du monde 2022 n’est plus titulaire dans l’esprit de son entraîneur Igor Tudor, mais il fait partie des joueurs de l’OM ayant une grosse valeur marchande. Un départ en Angleterre, où il est courtisé par West Ham et Aston Villa, est à prévoir et devrait permettre à Marseille de récupérer entre 20 et 30 millions d’euros.

Rongier très convoité cet été au mercato ?

Igor Tudor ne s’opposera pas à ce départ. En revanche, l’entraîneur phocéen pourrait voir rouge en cas de transfert d’un autre de ses milieux de terrain : Valentin Rongier. Tandis qu’un départ n’est quasiment jamais évoqué pour l’ex-capitaine de Nantes, il convient de rester prudent à ce sujet car selon le consultant Jean-Charles de Bono, il est fort probable que Rongier soit très convoité lors du prochain mercato estival.

Jvais meme pas critiquer Rongier, son passage chez nous est vraiment bon mais :

-Si c’était le meilleur joueur de ces dernières années ça voudrait dire qu’on est devenu un club moyen de L1

-Sur la durée respect Val mais en talent pur on a connu des monstres

-Dimitri Payet existe https://t.co/17b8QKsADL — Lino Treize (@LinoTreize) May 8, 2023

« Rongier fait une sacrée saison. Les observateurs l’ont dans le collimateur. Il a passé un cap. Il a fait une saison extraordinaire. Il a pris le brassard, s’est imposé comme un des leaders de cette équipe. Il représente Marseille, il s’est mis dans l’état d’esprit. Il s’impose, il a ce mental. Je pense qu’il a totalement compris la relation entre les supporters et l’OM. Les demandes de transferts peuvent arriver pour lui » estime le consultant de FC Marseille, pour qui la direction marseillaise pourrait bien recevoir des offres pour son capitaine.

Un départ qui fâcherait Igor Tudor à l'OM

Un départ n’est pas prévu pour Rongier mais Pablo Longoria ne s’en est jamais caché, personne n’est intransférable à l’OM dans le cas où de grosses propositions arrivent. Un potentiel départ de Valentin Rongier serait en revanche très mal vécu par Igor Tudor, à moins de remplacer l’ex-Nantais par un joueur au calibre supérieur. Dans ce secteur de jeu, rappelons que la direction marseillaise et notamment Javier Ribalta a un œil sur Denis Zakaria, prêté cette saison par la Juventus Turin à Chelsea.