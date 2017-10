OM : Rome, Madrid... Ils s'arrachent tous Maxime Lopez

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Buteur face au Vitória Guimarães en Europa League la semaine dernière, Maxime Lopez est toujours un remplaçant aux yeux de Rudi Garcia depuis le passage de l’OM en 4-2-3-1.

Très apprécié par l’entraîneur phocéen, le minot s’accroche pour retrouver un temps de jeu plus en adéquation avec le statut qu’il est parvenu à conquérir la saison dernière. Une chose est sûre : malgré son passage sur le banc cette saison, les cadors européens le suivent toujours avec beaucoup d’attention. Après le FC Barcelone, c’est l’intérêt du Real Madrid qui a été révélé par le quotidien espagnol Sport.

Natif de Marseille, Zinedine Zidane connaît personnellement le joueur. L’ancien capitaine des Bleus a même déjà passé des vacances avec Maxime Lopez, ses fils étant très proche du joueur de l’OM. Le média espagnol indique que Zizou pourrait utiliser ses relations afin d’attirer le numéro 27 du club olympien dans les prochaines années. En plus du Real et du Barça, deux autres cadors suivent régulièrement les performances du milieu de poche de l’OM : le Borussia Dortmund et l’AS Roma. Rien que ça…