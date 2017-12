OM : Rolando envoie un gentil missile sur l'arbitre !

Dans : OM, Coupe de la Ligue, Coupe.

Rolando (après l'élimination de l'OM à Rennes au sujet de l'arbitre qui a refusé un but parfaitement valable à Mitroglou) : « On n’est pas qualifié, donc forcément on est déçu. On a même marqué un but plus qu’eux, mais il n’a pas été validé par l’arbitre et on a perdu aux tirs au but. Rennes a une belle équipe, on a fait un match suffisant pour gagner, on a marqué trois buts mais bon. Il fallait gagner aujourd’hui, et c’est dommage car on voulait remporter cette coupe. »