OM ‍: Riolo nouveau conseiller de Longoria

Par Claude Dautel

Secoué par les supporters de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria ne veut pas quitter son poste. Cependant, le président de l'OM doit mettre de l'eau dans son vin sous peine de voir le club s'enfoncer dans la crise.

Souvent baptisé comme étant le club le plus « fada » de France, l’Olympique de Marseille a justifié sa réputation en seulement une semaine. Alors que l’équipe de Marcelino avait gentiment entamé sa saison de Ligue 1, étant invaincu après six journées, tout a explosé lors d’une simple réunion entre les supporters et les dirigeants phocéens. Pablo Longoria, qui a très longtemps eu les faveurs du Vélodrome, a vu tout cela s’écrouler sous ses yeux à l'occasion d'une relation plus qu'houleuse. Et même s’il a annoncé vendredi qu’il restait à son poste, le patron espagnol de l’OM sait que tout cela ne va pas se calmer, notamment parce que c’est désormais la police qui enquête sur les supposées menaces dont il aurait été la cible. La rupture est totale entre Longoria et les Ultras, et ce n’est pas la déroute vécue dimanche soir face au PSG qui a apaisé les tensions. A ce stade de la saison, Daniel Riolo estime que le président de l’Olympique de Marseille doit impérativement tenter de renouer le fil du dialogue avec les supporters sous peine de voir le club phocéen vivre une crise très profonde et surtout durable. Le journaliste de RMC conseille Pablo Longoria dans ces moments difficiles.

L'OM va couler, Riolo s'inquiète

Daniel Riolo estime que l’heure de la paix des braves est arrivée, car si le clash continue, Pablo Longoria ne va pas réussir à s’en sortir. « Est-ce qu’on se rend compte de la période qu’est en train de traverser l’OM ? C’est une crise monumentale qui a explosé d’un seul coup avec un entraîneur qui est parti du jour au lendemain. La saison de l’OM prend un très mauvais pli. Longoria se fait taper dessus par beaucoup de monde, et notamment des personnes qui doivent assumer et sortir des éléments si elles en ont contre lui. Je lis L’Equipe qui a pris le parti d’être anti-Longoria, qu’ils aillent au bout du truc et disent pourquoi c’est un mauvais président. Il n’en demeure pas moins que depuis qu’il est là, l’OM a fait des choses qu’il n’avait pas faites sur les choses précédentes. Si McCourt a quelqu’un d’autre sur la main avec un projet pour construire et faire évoluer ce club, qu’il le nomme, mais je n’y crois pas. Je pense qu’il devrait faire contre mauvaise fortune bon coeur, afin de resserrer les boulons et discuter avec les supporters pour sauver cette saison. C’est la culture locale, il doit l’admettre. Si l’opposition perdure, le club va couler. Même s’ils n’ont pas envie, le dialogue doit se renouer, car sinon le vieux serpent de mer de la vente en 2024 avec la nouvelle formule de la Ligue des champions doit être oubliée », a confié le journaliste plutôt inquiet pour l’Olympique de Marseille.