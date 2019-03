OM : Riolo mise sur un mercato de folie pour relancer Marseille

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Actuellement quatrième de L1, l’Olympique de Marseille aura bien du mal à refaire son retard sur Lyon afin d’accrocher la Ligue des Champions.

Effectivement, la défaite des Phocéens à Paris ce dimanche a permis aux Gones de reprendre six points d’avance. Un matelas confortable, à neuf journées de la fin du championnat, et ce même si Lyon se rendra au Stade Vélodrome dans quelques semaines. Pour Daniel Riolo, il est déjà temps pour Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta de se pencher sur la saison prochaine. Et pour le journaliste de RMC Sport, un énorme coup de balai doit avoir lieu à Marseille avec le départ de certains cadres pour relancer l’équipe. Un éventuel changement d’entraîneur ne ferait pas non plus de mal pour le polémiste de l’After Foot…

« Il faut un vrai coup de balai cet été »

« L’OM ne fait pas une bonne saison par rapport aux objectifs annoncés, que ce soit en championnat ou dans les coupes d’autant qu’il y a des problèmes avec les cadres. La Ligue des Champions, ils ne vont pas la faire. L’Europa League, ce sera une consolation mais la saison sera ratée. Il faut un vrai coup de balai à Marseille cet été, notamment au niveau des joueurs cadres qui sont fatigués et qu’il sera très dure de récupérer. Au niveau de l’entraîneur aussi, qui ne s’adapte jamais à aucune difficulté notamment tactiquement : il passe toujours au travers ! Marseille n’est plus une grosse équipe car ceux qui sont censés être les meilleurs ne jouent plus. Au mois de juin, l’OM va se retrouver face à un vrai mur de difficultés » a lâché Daniel Riolo, pour qui il va devenir urgent de faire des choix forts au mercato. Sans quoi la saison prochaine pourrait être tout autant difficile.