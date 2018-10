OM : Riolo dégomme ceux qui enterrent déjà Thauvin en Bleus

Dans : OM, Equipe de France, Ligue 1.

Titulaire pour la première fois en Equipe de France à l’occasion du match contre l’Islande jeudi, Florian Thauvin n’a pas brillé.

Tendu sur la pelouse de Guingamp, il a globalement raté son match, ce qui lui a valu des critiques de la part de nombreux observateurs. Certains ont carrément entériné après ce simple match amical que l’attaquant de l’OM n’avait pas le niveau international. Une conclusion bien hâtive et assez ridicule pour Daniel Riolo, lequel souhaite laisser le temps à l’ex-joueur du LOSC de s’exprimer en Equipe de France. Car comme le souligne le polémiste de l’After Foot, il y aura peut-être une place à prendre sur l’aile droite, si Kylian Mbappé venait à s’installer en pointe dans le futur.

« Thauvin a raté son premier contrôle et sa première frappe, et il s’en prend déjà plein la gueule. Il aspire à être titulaire au cas où Mbappé s’installe en pointe. A peine il rate deux occasions que le commentateur champion du monde installe le doute en disant « Thauvin rate tout, etc ». Et forcément, ça met une pression de malade et derrière, tout le monde dit qu’il n’a pas le niveau ! Il faut lui laisser du temps même si ce n’est pas facile de bousculer le onze champion du monde » a lâché un Daniel Riolo qui n’avait pas encore pris la défense de Florian Thauvin, mais qui en a visiblement eu assez d’entendre des critiques un peu faciles à l’égard du Marseillais.