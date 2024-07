OM ‍: Riolo balance un secret sur De Zerbi

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera l'une des équipes à suivre en Ligue 1 la saison prochaine. La récente arrivée de Roberto De Zerbi chez les Phocéens a redonné un coup de fouet au projet marseillais.

A Marseille, on attend impatiemment la prochaine saison. L'OM a encore changé de nombreuses choses depuis le début de l'été. Roberto De Zerbi a pris la relève de Jean-Louis Gasset. Pourtant, l'Italien aurait pu, selon certains échos, rejoindre des clubs plus huppés et avec plus d'ambitions. Mais De Zerbi a fait le choix de relever un nouveau challenge en France. Il ne manquera pas de pression sur les épaules même si Marseille lui déroule déjà le tapis rouge. Un piège dans lequel ne veut pas tomber Daniel Riolo, qui est persuadé que Roberto De Zerbi n'a eu aucune offre meilleure que celle de l'Olympique de Marseille malgré tout ce qui se disait sur lui.

De Zerbi, Riolo dévoile un gros mensonge

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet, et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère en répondant à Kevin Diaz. « Il avait zéro contact avec des gros clubs. Tu crois à ces saucisses ? Tu crois que l'OM attire à ce point ? Il était désiré par personne. Que ce soit une bonne nouvelle, c'est une chose. Mais on a l'impression que l'été dernier et celui d'avant, y'avait 1000 bonnes nouvelles aussi. Tu es le gros naïf sur les promesses faites chaque été. Cela ne te suffit pas de te faire enfler tous les étés. La hype ? Mais c'est déjà un risque. Il faut faire attention. Je trouve la gestion surprenante. On me parle de stabilité mais on change tout chaque été », a notamment indiqué Daniel Riolo, emballé par Roberto De Zerbi même s'il ne croit pas aux belles histoires autour de son arrivée sur la Canebière. En tout cas, une chose est sûre, son arrivée permet pour le moment à l'OM d'attirer des joueurs au profil séduisant. Reste à savoir ce que cela donnera sur le terrain.