OM ‍: Riolo annonce un fiasco et nomme les coupables

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, l'OM s'est logiquement incliné face à Lille. La prestation de certaines individualités à Marseille agace profondément Daniel Riolo.

L'OM s'est un peu plus enfoncé dans la crise ce vendredi soir en s'inclinant face au LOSC. La prestation globale des hommes de Jean-Louis Gasset n'a pas du tout été au niveau d'un tel match. La suite des opérations pourrait un peu plus se gâter, surtout au vu des absences que l'OM doit aussi déplorer. Pour certains observateurs, dont Daniel Riolo, trop de joueurs passent à côté et ne sont pas à la hauteur des attentes. C'est notamment le cas d'Amine Harit et Azzedine Ounahi.

Daniel Riolo se lâche sur les Marocains de l'OM

🗣️💬 @DanielRiolo : "Tu les vois comme ça, c'est au mieux la Conference League. Oui il y a des blessés, mais les joueurs qui sont censés apporter la touche technique souffre terriblement" pic.twitter.com/jQYRkakrdK — After Foot RMC (@AfterRMC) April 5, 2024

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur les deux internationaux marocains. « Tu les vois comme ça, Benfica c'est pas possible... Au mieux, c'est la Conference League. Oui il y a des blessés, mais les joueurs qui sont censés apporter la touche technique souffrent terriblement. Les deux joueurs sont Ounahi... et c'est terminé. Qui espère pour ce joueur. Il est cramé. Et ensuite Harit. Tu te raccroches un peu à lui mais il fait des choses.... c'est inadmissible ce qu'il fait sur le deuxième but. Il est pour sa gueule ce but. C'est individuel. C'est dramatique le niveau. Ce n'est pas beau. Il n'y a personne. Ounahi, il est arrivé avec un boulard pas possible alors qu'il n'a pas le niveau de National », a notamment pesté Daniel Riolo, très inquiet pour la fin de saison de l'Olympique de Marseille. Dès jeudi, il faudra cependant réagir sur la pelouse de Benfica pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue Europa. Reste à savoir si Jean-Louis Gasset décidera de se passer ou non des services des joueurs décevants. En tout cas, l'entraineur intérimaire de l'OM n'était pas du tout satisfait au sortir de la débâcle à Lille.