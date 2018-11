OM : Révélations sur l'énorme coup de gueule d'un Rudi Garcia fou de rage !

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia avait la mine des mauvais jours après la déroute de l'Olympique de Marseille à Montpellier, l'entraîneur phocéen ne s'excluant pas de la faillite collective vécue par l'OM à la Mosson. Mais selon RMC, dans les vestiaires du stade du MSHC, l'entraîneur marseillais est entré dans une colère folle et a piqué un coup de gueule qui a fait trembler les murs. Un joueur de l'Olympique de Marseille s'est confié, anonymement à la radio, en expliquant : « Je ne l’avais jamais vu comme ça. Le coach était en furie. On a pris la plus grosse soufflante depuis son arrivée. Ses cris étaient incroyables ! »

A ses joueurs, Rudi Garcia aurait lancé des messages pour le moins musclés. « Je ne suis pas l’entraîneur de l’équipe que j’ai vue. Ce n’est pas mon équipe ! L’OM, ce n’est pas ça! Vous n’avez rien compris. Vous n’êtes pas à la hauteur ! Personne n’est incontournable, personne n’est indispensable. Aucun n’a de joker à l’OM. Vous voulez que ça change, ça va changer ! Maintenant ça va bouger ! Vous ne défendez pas ! Vous ne jouez pas en groupe, vous jouez tout seul sans vous soucier des autres ! », aurait lancé l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a convoqué ce lundi dès 9 heures ses joueurs afin de passer une deuxième couche sur le même thème. Reste à savoir si cela aura de l'effet, et cela dès jeudi en Europa League à Rome.