OM : Révélation sur le dossier Balotelli, pourquoi c'est si compliqué

Dans : OM, Mercato, OGCN.

En tentant le pari de relancer un Mario Balotelli qui s’embourbait dans sa carrière, l’OGC Nice a finalement réussi un très joli coup, profitant des talents du buteur italien pendant deux ans.

Désormais, l’attaquant souhaite changer d’air, et son transfert vers l’Olympique de Marseille est sérieusement à l’étude depuis plus d’un mois désormais. Son arrivée imminente est sans cesse annoncée, sans que cela ne se concrétise. Si le Gym se plaint de n’avoir reçu aucune offre sérieuse de la part de l’OM pour lui acheter « Super Mario », prêt à partir pour 10 ME, le problème serait tout autre.

Selon Yahoo Sport, la situation bloque toujours avec Mino Raiola. Ce dernier voudrait un contrat d’un an pour son poulain, avec une deuxième année en option, histoire de pouvoir changer d’air dès l’été 2019 si jamais les choses se passaient mal. Une solution pas du tout envisagée à l’OM, qui veut pouvoir monétiser une telle arrivée, et n’a aucune intention de payer 10 ME à Nice pour récupérer un joueur, aussi talentueux soit-il, pour une seule année. Des tractations qui font dire que l’accord tripartite est toujours aussi loin, alors que les dirigeants marseillais demeurent optimistes, mais regardent quand même ailleurs pour ne pas se laisser embourber dans ce dossier. C'est déjà un peu le cas...