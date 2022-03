OM : Réunion d'urgence pour régler le cas Alvaro Gonzalez

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Entre Alvaro Gonzalez et Jorge Sampaoli, ce n'est pas le grand amour au point que l'OM a autorisé le défenseur espagnol à prendre du repos dans son pays. Mais cette situation ne peut pas durer et Pablo Longoria va reprendre la main.

Que l’on parle d’une mise à l’écart ou d’une mise au repos nécessaire, le constat est là, Alvaro Gonzalez n’était pas ce lundi à la Commanderie et personne ne sait quand il fera réellement son retour à l’entraînement et même à Marseille, puisque l’ancien joueur de Villarreal est retourné dans son pays il y a deux semaines. S’il travaille avec son propre préparateur physique, celui qui est devenu un des chouchous du Vélodrome grâce à son engagement maximum n’est pas décidé à quitter l’OM comme cela, mais il doit obéir à son employeur, et pour l’instant Jorge Sampaoli ne le veut pas dans son groupe. Une situation assez claire, mais qui pose problème puisque le syndicat des footballeurs professionnels (UNFP) est déjà alerté sur cette situation du joueur marseillais. Selon RMC, si l’entraîneur argentin en veut tellement au défenseur central de 32 ans, c’est qu’il est persuadé que ce dernier n’a pas eu le comportement qu’il fallait lorsque les résultats de l’Olympique de Marseille n’étaient pas ceux attendus, au point même de perturber ses coéquipiers.

Alvaro Gonzalez et Jorge Sampaoli, c'est le divorce

Jusqu'à la mort toujours 🤍💙 https://t.co/L8yJrpCXBn — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) March 27, 2022

Pour Florent Germain, si l’OM affirme que cet « éloignement » d’Alvaro Gonzalez a été décidé en accord avec ce dernier, cela serait nettement moins clair pour le « copain » de Neymar. Afin de trouver une porte de sortie honorable dans ce dossier qui risque de s’enliser, Pablo Longoria mène des discussions à la fois avec Jorge Sampaoli, inflexible, et les représentants du défenseur espagnol, sachant que l’Olympique de Marseille pourrait avoir besoin d’Alvaro Gonzalez afin de compenser l’absence pour plusieurs mois de Leonardo Balerdi, opéré de l’épaule la semaine passée en Italie. Le journaliste de RMC annonce que pour essayer d’avancer rapidement, et afin d’éviter un clash total, une réunion doit être organisée d’urgence à la Commanderie. De son côté, le joueur espagnol a reçu le soutien d'André Villas-Boas, qui l'a entraîné à l'OM, lequel a rappelé les attaches fortes entre Alvaro Gonzalez et le club phocéen.