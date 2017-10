OM : René Malleville dévoile comment OM-PSG va se finir

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

C’est la traditionnelle montée de ferveur avant le choc OM-PSG. Supporter historique du club provençal, René Malleville s’est livré au petit jeu des pronostics avant la venue du super favori parisien dans l’antre des Olympiens. Et comme souvent avant le coup d’envoi, la grande gueule de la cité provençale se veut optimiste, et anticipe donc un match nul, voire une victoire de l’OM. Il va même jusqu’à donner le nom des éventuels buteurs de ce succès qui serait aussi important sur le plan du prestige que du classement pour les troupes de Rudi Garcia.

« Au pire, je vois un match nul, 1-1. Au mieux, une victoire 2-1. En tant que supporter lambda, si on fait un match nul, c'est comme une victoire. Maintenant, dans un match comme ça, il faut avoir la volonté de gagner. J'ai envie de dire aux joueurs de l'OM, qu'en face, ils sont comme eux : ils ont deux bras, deux jambes... Contre Guimarães, on a vu plusieurs joueurs élever leur niveau de jeu comme Ocampos ou Sarr. Si les joueurs ont envie, tout le monde peut marquer. Ca peut être un Rami de la tête sur un corner, un Ocampos d'un retourné acrobatique ou un but improbable de Mitroglou comme il en a marqué avec la Grèce », a lancé sur La Provence René Malleville. Tous les espoirs sont donc permis à l’OM avant la réception du PSG, surtout si les joueurs marseillais sont aussi motivés que ne l’est leur supporter emblématique.