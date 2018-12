OM : « Refuser l’Europa League », Riolo a une idée pour la LFP

Dans : OM, Ligue 1, Europa League, Coupe d'Europe.

Alors que les résultats des clubs français en Coupe d'Europe cette saison sont proches du néant, notamment en Europa League, certains entraîneurs aiment bien se chercher des excuses.

Uu budget trop faible, un effectif pas assez large, un surplus de fatigue en vue du championnat... Tout y passe pour expliquer certaines mauvaises performances en C3, malgré le fait que les autres pays européens arrivent bien à concilier les deux tableaux. Une posture très française qui touche notamment l'Olympique de Marseille cette année. Finaliste sortant, le club phocéen a cette fois-ci été éliminé dès la phase de groupes, avec un seul point marqué lors des cinq premières journées. Un terrible échec ponctué par la déculottée reçue à Francfort jeudi (0-4). Pour ce match-là, Rudi Garcia avait laissé quelques cadres, comme Mandanda, Rami ou Thauvin, au repos. Certes.

Mais contre Reims en L1 ce dimanche, le coach marseillais disposait de son équipe au complet, avec une certaine fraîcheur physique, et ce n'est pas pour autant que l'OM l'a emporté, puisqu'une nouvelle contre-performance a eu lieu (0-0). L'occasion pour Daniel Riolo de tomber froidement sur Marseille... « Jouer le jeudi et le dimanche, c’est impossible pour un club de L1 ! On le sait. Et ce même quand on a été nul à chier le jeudi ! La LFP doit demander à ce que nos clubs puissent refuser l’Europa League... », lance, sur Twitter, le journaliste, qui manie donc l'humour pour montrer à quel point l'Olympique de Marseille est tombé bien bas cette semaine...