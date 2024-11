OM ‍: Reda Belahyane, l'énorme surprise du mercato

L'OM veut recruter un nouveau milieu de terrain en janvier. Les noms de Paul Pogba et Arthur Melo ont été évoqués. Des joueurs cotés en Europe qui font rêver les supporters. Cependant, le Marocain Reda Belahyane pourrait bien supplanter les deux stars.

La venue d'Adrien Rabiot en septembre a placé l'OM dans une nouvelle dimension. Avec un international français aux 50 sélections passé par la Juventus, le club phocéen doit pouvoir aborder sereinement la saison en Ligue 1. Cependant, Roberto de Zerbi n'est pas encore pleinement satisfait de son entrejeu. L'Italien aimerait bénéficier d'un milieu supplémentaire dès le mercato de janvier. Paul Pogba représenterait une recrue de choix dans ce secteur. Depuis sa séparation avec la Juventus, la Pioche est constamment annoncée sur la Canebière. Passés par Turin récemment, Mehdi Benatia et Pablo Longoria connaissent la valeur du champion du monde 2018.

Néanmoins, selon les dernières informations, Paul Pogba n'est pas la seule piste de l’Olympique de Marseille. L'autre cible prestigieuse s'appelle Arthur Melo, le milieu brésilien de la Juventus. Ce dossier semble plus facile à boucler pour les Marseillais et un transfert du Turinois, mis de côté par Thiago Motta, est réalisable. Mais, un homme est en mesure de tout bouleverser : Reda Belahyane. Sensation du Hellas Vérone cette saison, le milieu marocain de 20 ans est sur les tablettes de l'OM depuis deux mois.

Someone needs to save Reda Belahyane from Hellas Verona. Way too good for such a struggling team.



Belahyane is so tenacious, absolute dog in the midfield but technically so press resistant and progressive. Crazy agility/dribbling out tight spaces.



Reminds me of peak Bennacer. pic.twitter.com/FLGxBiplBN