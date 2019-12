OM : Rebelle avec Garcia, Lopez se fait petit sous Villas-Boas

Dans : OM.

Dans l’ombre de Morgan Sanson et de Valentin Rongier, Maxime Lopez doit se contenter d’un rôle de remplaçant à l’Olympique de Marseille. Un statut que le minot accepte sans broncher.

Alors qu’il enchaînait les titularisations en début de saison, Maxime Lopez a subitement disparu du onze d’André Villas-Boas. Ses performances n’étaient pourtant pas si décevantes, mais le milieu formé à l’Olympique de Marseille a subi la loi des deux nouveaux intouchables. On parle bien sûr de Morgan Sanson et de Valentin Rongier, dont l’activité est devenue indispensable dans l’entrejeu. Du coup, la dernière apparition de Lopez au coup d’envoi remonte à fin novembre à Toulouse (0-2), au poste d’ailier droit. Il n’y a pas si longtemps, le minot se serait plaint de sa situation sous les ordres d’un certain Rudi Garcia.

Mais cette saison, l’international Espoirs français approuve la hiérarchie du coach portugais. « Max "marronne" moins qu'avant, a témoigné un proche du joueur dans les colonnes de L’Equipe. Autant, à la fin de (l'ère) Garcia, il ne comprenait plus les choix du coach ou les arguments du type "pas assez physique", autant, cette fois, les décisions de Villas-Boas lui apparaissent claires. Comme le groupe, il se projette sur l'objectif podium, pas plus loin, il prend sur lui, il aura forcément du temps de jeu. » Rappelons que Lopez, sous contrat jusqu’en 2021, n’a toujours aucune nouvelle du club concernant une éventuelle prolongation.