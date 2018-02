OM : Rami ne se prend pas pour un autre à cause de Pamela Anderson

Dans : OM, Ligue 1.

Adil Rami est une sacrée bonne pioche du dernier mercato estival de l'Olympique de Marseille, l'international tricolore apportant à la fois ses qualités à l'OM, mais également un style de vie bien loin des standards locaux. Le compagnon de Pamela Anderson, avec qui il vient de s'installer dans la citée phocéenne, prend soin de lui et n'est pas devenu une caricature du footballeur. Si Adil Rami ne prononce pas le nom de sa compagne, il avoue que l'ouverture vers la culture américaine a changé la donne à plusieurs niveaux?

« Je ne me prends pas pour un Américain, mais depuis deux ans, j’ai découvert les États-Unis, j’adore leur mentalité. Tout le monde me tombera dessus, mais non, le look des footeux, ce n’est pas beau. Je déteste l’image que nous, les footballeurs, donnons de nous. Je fais les magasins, je discute avec les stylistes, je leur dis : “Ce n’est pas parce que je joue au foot que tu me mets des fringues de footballeurs. Prada, Louis Vuitton, tu oublies.” », explique, dans L'Equipe, le défenseur de l'Olympique de Marseille, qui aura à coeur de briller ce vendredi soir contre Metz sous le regard de sa dulcinée.