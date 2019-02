OM : Rami enchaine, au tour des paparazzis de prendre cher !

Dans : OM, Ligue 1.

Décidément, Adil Rami est revenu sur le devant de la scène ces derniers jours. Malheureusement pour l’Olympique de Marseille, ce n’est pas en raison de ses bonnes performances sur le terrain puisque l’international français revient tout juste de blessure. C’est plutôt pour ses propos tenus devant les caméras de Canal Plus qui font réagir. Il faut dire qu’il n’est pas banal de voir un champion du monde avouer publiquement qu’il avait fait un « burn-out »… Des propos qui avaient exaspéré Jonathan MacHardy, ce qui avait provoqué la colère froide de Rami.

Et visiblement, l’international français est sur les nerfs puisqu’après le consultant de RMC Sport, ce sont les paparazzis qui ont poussé à bout le défenseur marseillais sur Instagram. « Vous prenez des photos en scred aussi ? Vous demandez ? Je vois des paparazzis toutes les 2 secondes ..! #respect #humain #comprehension #picture #video j’ai envie de dormir dans l’avion ou dans le train la bouche ouverte ... je peux ? #enfoirés #merci » a lâché un Adil Rami en grande forme sur les réseaux sociaux. Si sa prise de position est légitime, le joueur de l’OM risque de vite lasser les supporters du clubs phocéen, lesquels sont d’ailleurs nombreux à considérer désormais le champion du monde comme un remplaçant et rien de plus, derrière Caleta-Car et Kamara.