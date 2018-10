OM : Rami à Paris chaque jour ? Rudi Garcia c'est pas Pamela Anderson

Dans : OM, Ligue 1.

Se confiant avant le début de Danse avec les Stars, Pamela Anderson avait mis dans l'embarras son compagnon, Adil Rami, en affirmant que ce dernier venait chaque jour à Paris pour passer la nuit avec elle. En conférence de presse, le défenseur de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France avait demandé à tout le monde de se calmer sur ce genre de chose, Adil Rami ne souhaitant pas alimenter les tabloïds sur sa vie privée. Mais, conscient qu'Adil Rami suscitait bien des questions chez les supporters de l'OM, Rudi Garcia est fermement intervenu sur ce sujet.

« Adil Rami est un grand garçon. C’est bien qu’il puisse s’exprimer lui quand il y a des demandes, c’est bien que ce soit lui qui puisse répondre quand on dit qu’il va à Paris. C’est pour cela qu’on l’avait envoyé en conférence de presse, pour démentir ce genre de bêtises. C’est un grand professionnel. Il a effectivement un côté extra-sportif plus médiatisé que d’autres mais lui comme les autres, c’est plus le fait qu’il n’ait pas eu une préparation complète qui a fait qu’il s’est blessé contre Francfort. On a gagné enfin sans prendre de but contre Caen et Adil était dans l’équipe », a rappelé, sur RMC, Rudi Garcia, histoire de montrer que son défenseur travaillait très sérieusement et de manière professionnelle. Pamela Anderson devra apprendre à tenir sa langue.