OM : Radonjic, Sertic... Garcia a eu tout faux à Lille

Dans : OM, Ligue 1, LOSC.

Cela faisait cinq ans que l'Olympique de Marseille n'avait plus perdu en Ligue 1 contre Lille. Mais ce dimanche soir, le club phocéen a clairement pris une rouste face aux Dogues (0-3). Mené par un grand Nicolas Pépé, auteur de son huitième acte décisif de la saison (cinq buts et trois passes), que seuls Neymar et Messi (9) dépassent, le LOSC a fait chuter l'OM. Mais il faut dire que Rudi Garcia s'est un peu tiré une balle dans le pied...

Dos au mur à cause de nombreuses absences (Rami et Sanson blessés, Caletar-Car et Amavi suspendus), l'entraîneur olympien a tenté des choses en alignant Radonjic sur le côté droit, Thauvin dans l'axe à la place d'un Payet touché et Sertic plutôt que Lopez aux côtés de Strootman dans l'entrejeu, tout en conservant Luiz Gustavo en charnière centrale. Des choix infructueux au final vu que l'OM a fini par prendre l'eau, ce qui prouve que Marseille a bien de sérieux problèmes défensifs cette saison, sachant qu'avec 16 buts encaissés en huit journées, le club phocéen a l'avant-dernière arrière-garde du championnat. Une statistique indigne d'un candidat au podium.