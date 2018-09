OM : Radonjic rencontre deux obstacles insurmontables avoue Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

En raison des blessures et des suspensions, Rudi Garcia manque de solutions pour sa défense et son milieu de terrain.

En revanche, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a davantage de choix dans le secteur offensif. Le technicien peut se permettre de ménager ses créateurs en offrant du temps de jeu à Clinton Njie ou Nemanja Radonjic. Mais pour le moment, l’ailier serbe doit prendre son mal en patience. Après sa terrible erreur contre l’Eintracht Francfort (1-2) en Europa League, Garcia le laisse poursuivre son adaptation dans l’ombre des deux intouchables de l’OM.

« Radonjic, son problème c'est qu'il a Thauvin et Payet qui marchent sur l'eau, c'est compliqué d'ajouter un troisième offensif, a confié le coach olympien. A Lyon, je voulais aussi montrer à Njie que ça restait un joueur important. Nemanja, si on enlève la mauvaise passe contre Francfort, il avait fait 15 minutes intéressantes. On le verra à l'oeuvre, laissez-lui du temps. » Pour rappel, l’ancien joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade ne compte que 24 minutes de jeu en deux apparitions toutes compétitions confondues.