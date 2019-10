OM : Radonjic futur top à Marseille, il prend les paris !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Très décevant depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille il y a un an, Nemanja Radonjic était titulaire lors du dernier match des Phocéens, en déplacement à Amiens. Après une première mi-temps ratée, le Serbe a surpris tout le monde lors du second acte en s’imposant comme le joueur le plus dangereux de l’OM et en effectuant de manière presque systématique les bons choix. Pour Emmanuel Petit, cette performance en Picardie laisse entrevoir de beaux espoirs avec l’ancien attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade.

« C’est vrai qu’il n’est pas bon depuis son arrivée. Ses prestations sont insipides. Je ne sais pas ce qu’il veut faire avec le ballon quand il l’a. Je ne comprends pas la relation qu’il a avec ses coéquipiers sur le terrain. J’ai l’impression qu’il est tout seul, dans son monde, isolé, et qu’il n’y à rien qui se passe. En revanche, ce que j’ai vu sur le dernier match, même si comme d’habitude beaucoup de choses ne m’ont pas plu, j’ai trouvé qu’il y avait une fraicheur, une tonicité sur les premiers appuis, une volonté de provoquer d’aller chercher le duel en un contre un à chaque fois qu’il avait le ballon. Avant il n’osait pas. J’ai vu cette fraicheur cette envie que je ne voyais pas avant chez lui. S’il continue sur ce chemin-là, je pense qu’il va vous surprendre » a commenté le consultant de RMC, qui refuse pour l’instant de ranger définitivement Nemanja Radonjic dans la colonne des flops à Marseille.