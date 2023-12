Steve Mandanda très incertain contre l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Steve Mandanda pourrait manquer ses retrouvailles avec l'OM. Le gardien de but du Stade Rennais ne s'est pas entraîné à la veille du déplacement au Vélodrome.

C'est une date qu'il a probablement entourée en rouge sur son calendrier, Steve Mandanda devait croiser la route de Marseille dimanche soir au Vélodrome en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Mais, selon Ouest-France et Le Parisien, l'ancien gardien de but emblématique de l'OM, désormais portier du Stade Rennais, est malade et il n'a pas été en mesure de participer à la dernière séance de mise en place tactique.

Le quotidien régional précise qu'une décision sera prise au dernier moment avant de partir à Marseille. Si Steve Mandanda doit renoncer à cette rencontre, c'est son remplaçant, Gauthier Gallon, qui sera aligné par Guy Stéphan face à Marseille pour son baptême du feu en Ligue 1.